Опрос: Более половины российских учителей одобрили идею цифрового портфолио

Идею введения в школах цифрового портфолио поддерживают 65 процентов учителей, чуть больше трети - против. Такие данные получили в результате опроса учителей эксперты образовательной компании MAXIMUM Education.

Напомним, о возможности введения цифрового портфолио школьника - "копилки" учебных и внеучебных достижений - в качестве альтернативы ЕГЭ при поступлении в вуз, рассказал в интервью "РГ" глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Почти четверть учителей пока не знакомы с предложением, а 77 процентов респондентов уже изучили информацию о портфолио. Но при этом большинство - 74 процента - не верят в то, что оно может стать полноценной альтернативой ЕГЭ.

В целом же российские преподаватели активно поддерживают внедрение современных технологий в образовании. Чаще всего учителя (37%) работают со специальными сайтами для проведения проверочных, контрольных работ, выполнения домашнего задания (например, ЯКласс, Дневник.ру). Программы и приложения для видеосвязи (skype, zoom и др.) использует треть респондентов. Сервисы для подготовки презентаций в ходу у пятой части педагогов. Также помогают в подготовке к урокам ресурсы для скачивания книг и пособий. А 8 процентов учителей рассказали, что пользуются сервисами для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также различными программами для тестирования учеников.

На вопрос "какие цифровые инструменты необходимо внедрить в школах?" почти четверть учителей назвали автоматическую проверку домашнего задания, а пятая часть педагогов отметили: не хватает инструмента для выполнения проверочных, контрольных, домашних заданий в онлайн-формате. Еще 20 процентов считают необходимым автоматизированный контроль за списыванием. 15 процентов не отказались бы от цифрового помощника, который бы проверял работы учеников, например, сочинения, на плагиат. Десять процентов считают необходимым проведение части уроков в онлайн-формате. И лишь совсем немногие российские педагоги (всего 6 процентов) предлагают заменить печатные учебники на электронные.