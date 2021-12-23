Опрос: Более половины российских учителей одобрили идею цифрового портфолио

Новости

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери 21:39
"Ньюкасл" намерен приобрести Азмуна 21:38
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Питере 21:30
Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России 21:03
Захарова: Надеемся, что Киев выполнит свои обязательства по прекращению огня 20:55
Псаки: США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января 20:43
Диетолог назвала простую привычку, спасающую от ожирения 20:39
Министр Чекунков объяснил, почему во Владивостоке дорогое жилье 20:28
Тульские власти временно отменили QR-коды для общепита 20:07
Владимир Путин про обещания НАТО: Нас надули 19:43
Стало известно, когда планируется закончить объединение ПФР и ФСС 19:21
Chevrolet привезет в Россию обновленный Traverse. Подробности 18:58
На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией 18:56
В Москве в ДТП с автобусом ранены 10 человек 18:56
Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток 18:46
В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом 18:45
Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе 18:45
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, превысив мировой рекорд 18:43
В Крыму и Севастополе построят более 80 вышек мобильной связи 18:43
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева 18:20
"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля 18:15
В Улан-Удэ объявили нерабочий день для бюджетников из-за аварии на ТЭЦ 17:48
Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции 17:40
На МКАД установят новые камеры с нейросетью 17:37
В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 21:22
Рубрика: Общество

Опрос: Более половины российских учителей одобрили идею цифрового портфолио

Текст: Мария Агранович
Идею введения в школах цифрового портфолио поддерживают 65 процентов учителей, чуть больше трети - против. Такие данные получили в результате опроса учителей эксперты образовательной компании MAXIMUM Education.

Напомним, о возможности введения цифрового портфолио школьника - "копилки" учебных и внеучебных достижений - в качестве альтернативы ЕГЭ при поступлении в вуз, рассказал в интервью "РГ" глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Фото: Сергей Куксин/РГ
Минпросвещения: 100 процентов российских школ подключены к интернету

Почти четверть учителей пока не знакомы с предложением, а 77 процентов респондентов уже изучили информацию о портфолио. Но при этом большинство - 74 процента - не верят в то, что оно может стать полноценной альтернативой ЕГЭ.

В целом же российские преподаватели активно поддерживают внедрение современных технологий в образовании. Чаще всего учителя (37%) работают со специальными сайтами для проведения проверочных, контрольных работ, выполнения домашнего задания (например, ЯКласс, Дневник.ру). Программы и приложения для видеосвязи (skype, zoom и др.) использует треть респондентов. Сервисы для подготовки презентаций в ходу у пятой части педагогов. Также помогают в подготовке к урокам ресурсы для скачивания книг и пособий. А 8 процентов учителей рассказали, что пользуются сервисами для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также различными программами для тестирования учеников.

На вопрос "какие цифровые инструменты необходимо внедрить в школах?" почти четверть учителей назвали автоматическую проверку домашнего задания, а пятая часть педагогов отметили: не хватает инструмента для выполнения проверочных, контрольных, домашних заданий в онлайн-формате. Еще 20 процентов считают необходимым автоматизированный контроль за списыванием. 15 процентов не отказались бы от цифрового помощника, который бы проверял работы учеников, например, сочинения, на плагиат. Десять процентов считают необходимым проведение части уроков в онлайн-формате. И лишь совсем немногие российские педагоги (всего 6 процентов) предлагают заменить печатные учебники на электронные.

Общество Образование

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год