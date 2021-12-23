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23.12.2021 14:51
Рубрика: Власть

Путин: Будущее Донбасса должны определить его жители

Текст: Дмитрий Гончарук
Будущее Донецкого и Луганского регионов должны определить те, кто там живет, считает президент РФ Владимир Путин.

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании лучших условий будущего для людей, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Фото: president.gov.ua
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Глава государства напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями Россия - один из посредников. "А нас пытаются сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет и мы на это не соглашались", - добавил он.

Вопрос журналиста о том, как можно отдать приказ стрелять в своих, президент посоветовал спросить об этом нынешнее руководство Украины. "Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме", - продолжил он.

Путин напомнил, что некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны, могут отдать только вышестоящие руководители. "Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - добавил глава государства.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Москва хочет добрососедских отношений с Киевом, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны.

"Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", - пояснил российский лидер.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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