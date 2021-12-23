Путин: Экономика России восстановилась гораздо быстрее

Российская экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи, в том числе в социальной сфере, оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"У нас уровень спада экономики составил 3 процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", - заявил глава государства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.