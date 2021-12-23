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23.12.2021 16:18
Рубрика: Власть

Путин: Италия могла бы стать посредником на переговорах Россия-НАТО

Текст: Юрий Когалов
Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности. Такую мысль на ежегодной пресс-конференции высказал президент России Владимир Путин, говоря об отношениях между Москвой и Римом.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что контакты между ним и премьер-министром Италии Марио Драги проходят в доброжелательном ключе и весьма содержательно. По его словам, отношения между нашими странами хорошие и устойчивые, они "имеют надпартийный характер", не зависят от сил, которые в тот или иной момент возглавляют республику.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-есовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - отметил Путин.

"Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет", - выразил уверенность российский президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Италия Президент Международные организации НАТО Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021 Россия и НАТО

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