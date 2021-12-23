Путин: Италия могла бы стать посредником на переговорах Россия-НАТО

Глава государства обратил внимание на тот факт, что контакты между ним и премьер-министром Италии Марио Драги проходят в доброжелательном ключе и весьма содержательно. По его словам, отношения между нашими странами хорошие и устойчивые, они "имеют надпартийный характер", не зависят от сил, которые в тот или иной момент возглавляют республику.

"Имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-есовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - отметил Путин.

"Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет", - выразил уверенность российский президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.