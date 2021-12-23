Президент начал ежегодную большую пресс-конференцию - снова вернув формат этого мероприятия в очный режим. Первый вопрос прозвучал про влияние пандемии на экономику, и Владимир Путин ответил, что отечественная экономика оказалась лучше мобилизована к новым условиям, чем в других странах, и восстановить ее удалось быстрее.

В Манеже собрались около 500 представителей СМИ кстати, эта площадка для ежегодной пресс-конференции используется впервые. Причина - санитарно-эпидемиологические требования, можно организовать социальную дистанцию, рекомендованную Роспотребнадзором. Перед началом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил ее соблюдать и раз в полтора-два часа менять маски. Каждому задавшему вопрос подарят в качестве сувенира набалдашник для микрофона - они тоже одноразовые. Также Песков попросил быть лаконичными в формулировках, чтобы президент смог ответить на большее число вопросов.

Повестка - свободная, время - не ограничено, темы специально не прописывались, но легко прогнозировались. Для Путина приоритет - все, связанное с людьми. И начал президент с влияния пандемии на экономику и того, как из этого выбираться. Также его спросили, нужна ли полная вакцинация для успешного развития страны и про оценку работу правительства и Центробанка в период "войны" с ковидом.

"Если удастся на все эти вопросы ответить, на этом можно заканчивать и пресс-конференцию", - пошутил глава государства, подчеркнув, что борьба с пандемией продолжается. Группа ученых сейчас находится в ЮАР, где был обнаружен "омикрон", и успешно работает, сообщил он. Говоря о влиянии пандемии на российскую экономику, Путин напомнил, что и к коронавирусу, и вызванным им ограничениям российская экономика оказалась лучше готова, чем другие. Уровень спада составил три процента, что гораздо ниже других экономик, и восстановиться удалось быстрее других.

Президент заглянул в табличку: рост ВВП ожидается 4,5 процента, промышленное производство растет темпами 5 процентов, переработка - 5,2. Урожай зерновых чуть меньше, чем в прошлом году, но все равно очень хороший - позволит не только обеспечить себя, но и сохранит большой экспортный потенциал. Инвестиции увеличились, рекордные показатели в стройке - 90 млн кв. м, впервые в новейшей истории России. Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении. Инфляция ожидается 8 процентов, гораздо больше прогноза. Но при этом будет 3,5 процента рост реальных доходов.

Безработица ниже допандемийного уровня - 4,3 процента, и это очень хороший показатель работы экономики в целом, считает Путин. Государственный внешний долг чуть сократился, у него минимальное значение в мире - 4 процента. Подросли и международные резервы, и ФНБ. "Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике", - оценил президент. Продолжительность жизни чуть сократилась - и это как раз одно из негативных последствий пандемии, сказал он. И работа правительства, и ЦБ заслуживает удовлетворительной оценки, результаты положительные, заключил Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.