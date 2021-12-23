Задача государства в вопросах демографии - в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства: от рождения и до окончания школы, - заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. На каждом этапе будут приняты соответствующие меры поддержки, заверил он.
"Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет, и надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль с точки зрения поддержания процессов демографии", - сказал глава государства.
По словам Путина, в период пандемии все действия властей были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.