Путин назвал число повторно заболевших коронавирусом - один процент

Повторные заболевания коронавирусом возможны, но это лишь один процент, а из вакцинированных - всего-то три-четыре процента. Об этом заявил президент на ежегодной пресс-конференции.

"А на койках в палатах реанимации и больницах тех, кто вакцинировался, не знаю, во сколько раз меньше по сравнению с теми, кто не вакцинировался", - продолжил Владимир Путин.

"Это объективные цифры, нужно просто доводить их до людей, разъяснять", - заключил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.