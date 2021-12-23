Путин назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси

Уровень интеграции России и Беларуси гораздо ниже, чем внутри Евросоюза. У наших стран еще много работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо", - отметил глава государства. По его словам, необходимо еще многое делать для сближения экономик, придания им большей конкурентоспособности.

Как обратил внимание Путин, на данный момент сделано немало, особенно в социальных вопросах. "Я имею в виду свободу передвижения, положение на рынке труда, социальное обеспечение по ряду направлений", - отметил президент. Сейчас же ведется работа над синхронизацией политики и законодательства в налоговой и таможенной сфере. "Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата", - заявил глава российского государства.

Как подчеркнул Путин, процесс согласования позиций был непростым, однако сторонам удалось достичь понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны идти по пути к дальнейшей интеграции.

Президент допустил возможность введения единой валюты России и Беларуси, однако назвал это вопрос будущего, "если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет". Пока же необходимо синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное. "Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - заключил Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.