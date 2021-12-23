Путин не исключил подготовки Украиной новой военной операции против Донбасса

Киев может готовить новую силовую операцию против Донбасса, и страны Запада заранее призывают Россию не вмешиваться в назревающий конфликт. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент напомнил, что власти Украины уже дважды предпринимали попытки наступления в Донбассе, которые закончились для них крахом.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют", - сказал Путин.

По мнению президента, Россия должна реагировать на подобные действия.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.