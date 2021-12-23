Путин: Не надо прикрывать уголовные преступления политической деятельностью

Западные страны не предоставили российской стороне ни одного материала, который подтвердил бы возможное отравление Алексея Навального, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала, ни одного про этот "Новичок" или как его там", - сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си.

Глава государства напомнил, что Москва предложила западным странам, чтобы российские специалисты "туда приехали и вместе поработали". "Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: "Дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела". Нет, ноль", - продолжил Путин. Он предложил "перевернуть эту страницу, если нечего ответить".

Комментируя слова журналиста о политических заключенных, Владимир Путин сказал: "По поводу сидельцев - сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью".

Алексея Навального в августе 2020 года госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете по пути из Томска. По итогам всесторонних медицинских обследований омские врачи поставили диагноз - нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.