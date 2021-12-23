Путин об убийствах Политковской и Немцова: Все делал, чтобы раскрыть преступления

"Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления", - заверил Путин. Были даны необходимые поручения всем правоохранительным и специальным службам. За совершенные преступления люди сидят в тюрьме, напомнил российский лидер.

"Есть мнения, что они не заказчики. Есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно, но они сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях", - заявил Владимир Путин, добавив, что некоторые из них погибли при задержании.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.