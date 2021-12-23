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23.12.2021 14:38
Рубрика: Власть

Путин об убийствах Политковской и Немцова: Все делал, чтобы раскрыть преступления

Текст: Владимир Кузьмин
Государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, комментируя громкие убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. "Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если действительно за этим стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать", - сказал он. По словам главы государства, такое сведение счетов недопустимо, оно идет только во вред стране.

"Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления", - заверил Путин. Были даны необходимые поручения всем правоохранительным и специальным службам. За совершенные преступления люди сидят в тюрьме, напомнил российский лидер.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Есть мнения, что они не заказчики. Есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно, но они сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях", - заявил Владимир Путин, добавив, что некоторые из них погибли при задержании.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Происшествия Правосудие Следствие Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021 Дело об убийстве Бориса Немцова Суд по делу Анны Политковской

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