Путин об убийствах Политковской и Немцова: Все делал, чтобы раскрыть преступления

Государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, комментируя громкие убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. "Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если действительно за этим стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать", - сказал он. По словам главы государства, такое сведение счетов недопустимо, оно идет только во вред стране.
"Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления", - заверил Путин. Были даны необходимые поручения всем правоохранительным и специальным службам. За совершенные преступления люди сидят в тюрьме, напомнил российский лидер.
"Есть мнения, что они не заказчики. Есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно, но они сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях", - заявил Владимир Путин, добавив, что некоторые из них погибли при задержании.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.