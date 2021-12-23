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23.12.2021 13:32
Рубрика: Власть

Путин объяснил высокую смертность от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Новые волны и штаммы коронавируса вызваны способностью вируса к мутации, а высокая смертность в России - низким уровнем вакцинирования и коллективного иммунитета, объяснил президент на ежегодной пресс-конференции.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Новые и новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий", - сказал Владимир Путин. "Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их по всему миру как можно быстрей и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери", - подчеркнул он.

"У нас даже появился термин избыточная смертность - это просто ужасно", - заметил президент. "Что касается смертности от ковида - ее сложно посчитать не потому, что кто-то пытается скрыть, совсем нет, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно. Еще и потому - чтобы люди поняли важность этой вакцинации", - пояснил он.

Высокая смертность от того, что в России низкий уровень вакцинирования и коллективного иммунитета. "Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95 процента, а у нас 59,4!" - сравнил Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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