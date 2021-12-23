Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь

В первое время из-за борьбы российской системы здравоохранения с пандемией коронавируса пострадала плановая медицинская помощь, так как ряд лечебных учреждений нужно было перепрофилировать под прием ковидных пациентов. Однако теперь все эти вопросы решены, заявил президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Пришлось изменить маршрутизацию пациентов: одни учреждения отдали под ковид, другие оказались временно закрыты после работы с ковидными больными, - пояснил президент Владимир Путин. - Проблем было много на первом этапе, в том числе дефицит масок, перчаток, костюмов. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены, хотя напряжение с кислородом возникло недавно - спасибо Минобороны и промышленности, справились с этим вызовом".

По словам Путина, хорошие результаты показывает постковидная диспансеризация, однако через нее прошли немногие. "Есть какие-то предубеждения. Хочу сказать, что наши врачи оказывают квалифицированную помощь, а люди действительно в ней нуждаются: мы знаем, что ковид бьет по всем внутренним органам. Будем надеяться, система будет расширяться", - заключил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.