Путин: Отношения РФ и КНР стабилизируют ситуацию на международной арене

Как обратил внимание глава государства, у него сложились личные доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, что помогает выстраивать и деловые отношения. Китай является безусловным лидером мировой экономики, поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия развивает отношения с ним. Торговый оборот между нашими странами превысил 100 млрд долларов. "Китай является номером один среди торгово-экономических партнеров", - отметил Путин.

По его словам, РФ и КНР работают по разным направлениям сотрудничества. "Китай и Россия взяли на себя обязательства выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. До этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай. И дальше готовы, потому что 2060 годом не заканчивается жизнь наших государств, а углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе возможно использование углеводородов, но только соответствующим образом их нужно поглощать", - отметил российский президент.

Ведется совместная работа в сфере атомной энергетики, в высоких технологиях, в космосе, практически по всем направлениям, и по высокотехнологичным в том числе, а также в гуманитарной сфере. Особое внимание Путин уделил безопасности. По его словам, Россия и Китай разрабатывают отдельные высокотехнологичные виды вооружений. "Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации: и по самолетам, и по вертолетам", - отметил глава государства, добавив, что армии двух стран проводят совместные учения, военные игры, ведут патрулирование на море и в воздухе.

"Вот это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае между Россией и Китаем. И эта работа, напряженная работа, идет на пользу, как китайскому, так и российскому народу, и является, конечно, серьезным таким стабилизирующим фактором на международной арене", - заключил Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.