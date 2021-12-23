Путин ответил на вопрос, нужно ли готовиться России к войне

Новости

Цены на газ в Европе снизились более чем на 20% 14:03
Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь 13:59
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе 13:36
Путин объяснил высокую смертность от коронавируса 13:32
Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт 13:31
Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене 13:21
Путин назвал число повторно заболевших коронавирусом - один процент 13:16
Путин ответил на вопрос о том, где хотел бы жить 13:12
Путин: Главы регионов повели себя ответственно в условиях пандемии 13:06
Хлебников, Плотников, Федорович и Никишов запускают киношколу 13:06
Владимир Путин ответил на вопрос о ВСМ через Великий Новгород 13:05
"Может быть как в Турции": Путин ответил на критику в адрес Центробанка 13:05
Найдено тело пятого военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии 13:00
Прокуратура выявила коррупционные связи Ростехнадзора и шахт Кузбасса 12:58
Владимир Путин призвал вдвое снизить темпы роста инфляции 12:52
В новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы" появится Максим Галкин 12:48
Путин назвал политику финансовых властей "золотой серединой" 12:47
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 12:43
СМИ: В ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука 12:29
В Минске планируется подготовить 28 проектов новых законов 12:14
В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 3062 новых случая COVID-19 12:01
Лукашенко полагает, что система управления в стране может быть отстроена заново 11:59
Жители коммуналок в Подмосковье при реновации получат по отдельной квартире 11:50
Первые пассажиры проехали на фирменном поезде "Мои документы" 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 13:44
Рубрика: Власть

Путин ответил на вопрос, нужно ли готовиться России к войне

Текст: Татьяна Замахина
На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, просчитывали ли в РФ вероятность войны и вообще, к чему готовиться в этом плане россиянам. "Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. Однако "и с оглядкой, что долбанут", Россия, по его словам, жить не хочет.

Российский лидер начал с предыстории возникновения нынешней напряженной ситуации.

"Постараюсь очень коротко, но все-таки от печки, - начал ответ Путин. - Обострение ведь началось в 2014 году".

Он напомнил, что, когда развалился СССР, часть исторических территорий России оказалась за пределами РФ - прежде всего на Украине.

Президент констатировал, что, несмотря на конфликты, с украинскими властями работали и готовы были и дальше работать.

"И никакие действия в отношении Крыма нам даже и в голову не приходили, - подчеркнул он. - Но в 2014 году произошел кровавый переворот, людей убивали и сжигали. Зачем? Ответа нет... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра из власти. Победа оппозиции на выборах была неминуема".

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Рябков назвал неприемлемые для РФ условия переговоров по безопасности

После этого, напомнил Путин, "возник Крым". "А как мы могли отказать людям, которые там проживают? - спросил президент. - Нас поставили в такую ситуацию, когда мы не могли поступить иначе".

Так, напомнил он, возник кризис, который сегодня развивается - тут и невыполнение Минских соглашений, и тот факт, что русских объявили некоренным народом и "выдавливают с их исторических территорий".

"Теперь нам говорят: "Война, война, война". Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, - продолжил Путин. - И нас заранее предупреждают, не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют".

Среди возможных готовящихся вариантов - создание на этой территории "анти-России", с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения, продолжил российский лидер.

"Вы представляете, как Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, - продолжил он. - А потом под прикрытием этих систем вооружения могут толкнуть радикалов и на решение вопроса на Донбассе вооруженным путем. И, кстати, и по Крыму. Толкают и туда".

Российские власти, заявил он, должны думать о перспективах обеспечения безопасности. "Как Россия должна жить? - еще раз спросил Путин.- Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Путин: Действия США могут спровоцировать нападение экстремистов на Крым

"Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. В связи с этим в России намерены понять, "как будет обеспечена наша безопасность по этому направлению".

"Поэтому мы прямо поставили вопрос - никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они нам должны что-то ответить", - уверен Путин.

В целом, по его словам, российская сторона видит положительную реакцию: "Американские партнеры говорят, что готовы на эту дискуссию в самом начале года, в Женеве". Представители с обеих сторон назначены, отметил президент. "Надеюсь, что ситуация пойдет именно по этому пути", - резюмировал он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021 Расширение НАТО

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин - о том, когда Россия выйдет на необходимый уровень коллективного иммунитета
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими