Путин ответил на вопрос, нужно ли готовиться России к войне

Российский лидер начал с предыстории возникновения нынешней напряженной ситуации.

"Постараюсь очень коротко, но все-таки от печки, - начал ответ Путин. - Обострение ведь началось в 2014 году".

Он напомнил, что, когда развалился СССР, часть исторических территорий России оказалась за пределами РФ - прежде всего на Украине.

Президент констатировал, что, несмотря на конфликты, с украинскими властями работали и готовы были и дальше работать.

"И никакие действия в отношении Крыма нам даже и в голову не приходили, - подчеркнул он. - Но в 2014 году произошел кровавый переворот, людей убивали и сжигали. Зачем? Ответа нет... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра из власти. Победа оппозиции на выборах была неминуема".

После этого, напомнил Путин, "возник Крым". "А как мы могли отказать людям, которые там проживают? - спросил президент. - Нас поставили в такую ситуацию, когда мы не могли поступить иначе".

Так, напомнил он, возник кризис, который сегодня развивается - тут и невыполнение Минских соглашений, и тот факт, что русских объявили некоренным народом и "выдавливают с их исторических территорий".

"Теперь нам говорят: "Война, война, война". Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, - продолжил Путин. - И нас заранее предупреждают, не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют".

Среди возможных готовящихся вариантов - создание на этой территории "анти-России", с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения, продолжил российский лидер.

"Вы представляете, как Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, - продолжил он. - А потом под прикрытием этих систем вооружения могут толкнуть радикалов и на решение вопроса на Донбассе вооруженным путем. И, кстати, и по Крыму. Толкают и туда".

Российские власти, заявил он, должны думать о перспективах обеспечения безопасности. "Как Россия должна жить? - еще раз спросил Путин.- Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос".

"Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. В связи с этим в России намерены понять, "как будет обеспечена наша безопасность по этому направлению".

"Поэтому мы прямо поставили вопрос - никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они нам должны что-то ответить", - уверен Путин.

В целом, по его словам, российская сторона видит положительную реакцию: "Американские партнеры говорят, что готовы на эту дискуссию в самом начале года, в Женеве". Представители с обеих сторон назначены, отметил президент. "Надеюсь, что ситуация пойдет именно по этому пути", - резюмировал он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.