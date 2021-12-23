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23.12.2021 14:51
Рубрика: Происшествия

Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы

Текст: Иван Петров
Проблема недостойного, жестокого обращения с людьми в местах лишения свободы является общемировой. Так президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос Ксении Собчак о пытках в колониях и СИЗО.

"К сожалению, это проблема не только России. В соответствующих учреждениях других стран проблем не меньше. Наверное, есть такие учреждения, есть такие страны, где выглядит все благостно. Но в Европе, в той же Франции, в Штатах есть такие места, которых, как мне кажется, уже и в странах третьего мира не встретишь", - сказал глава государства.

Фото: Александра Мудрац/ ТАСС
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"Второе - мы говорим о развитии, о строительстве новых учреждений. Вот Кресты построили же. И это нужно делать, поскольку даже внешние условия содержания имеют значение", - добавил Владимир Путин.

На вопрос Собчак о том, каким образом глава государства получал информацию о руководителе УФСИН по Иркутской области перед присвоением ему генеральского звания, Путин ответил, что опирается на информацию, поступающую из разных источников. "Конечно, не то, что мне кто-то принес бумажку, я порадовался и подписал. Я опираюсь на различные источники. Возможны ли какие-то ошибки? Да. Жизнь сложна и многообразна. Ничего с этим не поделаешь. Но все-таки в данном случае то, о чем вы рассказываете, здесь надо опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Там свыше десятка уволенных. И по ним идут уголовные дела", - сказал Путин.

"Уверяю вас там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя. Да, проблема есть. Нам надо спокойно с этим работать. И опираться на добросовестное и полноценное расследование. И нужно доводить до конца дела, чтобы всем было понятно, что наказание за подобные правонарушения неизбежно. И в этом случае, мне кажется, мы добьемся положительного результата", - подчеркнул глава государства.

"Конечно, в местах лишения свободы находятся осужденные и подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это люди, наши граждане. Будем вместе добиваться улучшения ситуации", - заключил Владимир Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Происшествия Правосудие Следствие Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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