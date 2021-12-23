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23.12.2021 13:31
Рубрика: Власть

Путин призвал не преследовать противников вакцинации

Текст: Кира Латухина
Преследовать тех, кто не хочет вакцинироваться, не нужно, надо терпеливо разъяснять. А политикам не стоит "крутить хвостом", зарабатывая дешевые очки на здоровье нации в борьбе с прививками. Об этом заявил президент на ежегодной пресс-конференции.

"Нужно ли вводить меры преследования - думаю, что нет, - сказал Владимир Путин. - Дело совершенно не в какой-то политической воле, а в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить". "Нам нужно идти по другому пути - с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять", - добавил он.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"В советское время никто не спрашивал: "шлеп-шлеп-шлеп" - все пошли, - вспомнил президент. - Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации - но это нечестная позиция". Ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, "а не "крутить хвостом", не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации", сказал он.

"Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны", - убежден Путин.

"Надо ли усиливать ответственность? Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, и чего толку. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми", - подчеркнул президент. Например, с подделкой сертификатов о вакцинации.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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