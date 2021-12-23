Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году

Реализация намеченных планов и улучшение жизни людей принесут счастье и оптимизм в следующем году. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в этом и состоит весь смысл работы властей - сделать так, чтобы жизнь людей стала лучше.

"Инфляция выросла - сможем ли мы ее понизить? Как мы скорректируем доходы пенсионеров? На это настраивать все уровни власти - на обеспечение уровня качества жизни людей", - отметил глава государства.

"РГ" вела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.