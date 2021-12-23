Путин рассказал, как понимает свободу творчества

Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения к другим, оскорбление чувств других людей - это не свобода творчества, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Свобода, она должна быть внутри, должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются те или иные действия", - сказал он и подчеркнул, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. "Мы привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и традициям друг друга. Это такая очень мощная база существования России как многонационального государства", - уверен Путин.

Он также отметил, что творчество, оскорбляющее чужие чувства, никакого отношения к свободе не имеет. "Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела, - сказал он. - Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".

"РГ" провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.