Путин: Россия кажется Западу слишком большой, этим объясняется давление

Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на страну, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 23 декабря.

"В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства", - сказал глава государства.

По мнению президента, только этим можно объяснить постоянное давление на Россию со стороны западных стран.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.