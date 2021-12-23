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23.12.2021 14:45
Рубрика: Власть

Путин: Россия не могла отказать Крыму и Севастополю в защите в 2014 году

До госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году, Москва работала со всеми правительствами Украины, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию, и была готова и дальше работать, при этом России "даже в голову не приходили" какие-либо действия в отношении Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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То, что произошло на Украине в 2014 году, было настоящим "кровавым госпереворотом", "людей убивали и сжигали", подчеркнул глава государства. В такой ситуации Россия не могла отказать населению Севастополя и Крыма и не взять их под свою защиту. "Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил Путин, добавив, что наша страна просто не могла безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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