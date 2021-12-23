Владимир Путин: Рост ВВП России составил 4,5 процента

Российская экономика после столкновения с пандемией коронавируса мобилизовалась и справилась с ней намного лучше, чем другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Так, прогноз по росту инвестиций в основной капитал по итогам этого года составляет 6%, рост ВВП страны - 4,5%, уровень инфляции - 8%, рассказал Владимир Путин.

По его оценкам, положительное сальдо торгового баланса по итогам года практически удвоится и составит 184 миллиарда долларов.

Озвученные президентом цифры в основном подтверждают оценки профильных ведомств: прогноз по росту ВВП России в 2021 году был повышен Минэкономразвития до 4,3%, рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 5,6%. Оценка МЭР РФ совпадает с ожиданиями Всемирного банка.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.