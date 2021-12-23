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23.12.2021 15:52
Рубрика: Общество

Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада

Текст: Татьяна Замахина
У России есть внутренняя иммунная защита от новой гендерной этики Запада, которая подчас не вяжется со здравым смыслом. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он сравнил такое веяние с коронавирусом и назвал "мракобесием".

Журналист спросил, к чему приведет отвергание привычных понятий "мама" и "папа" на Западе, а также прочие атрибуты новый этики. "Приедет ли эта карета ценности в Россию?" - уточнил автор вопроса.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"То, что эта карета придет - неизбежно", - констатировал президент, добавив, что избежать этого в условиях современных коммуникаций не получится. "Это также как пандемия коронавируса, новые штаммы все появляются и появляются, - сравнил он. - И нам от этого никуда не деться. Нам просто надо от этого противоядие искать".

Путин привел конкретные абсурдные примеры. "Если кто-то считает, что женщина и мужчина - одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл", - отметил он. В качестве примера российский лидер привел ситуацию, когда в западной тюрьме "один сиделец объявил себя женщиной". "А он сидел за изнасилование, - отметил президент. - И потребовал перевода в женскую тюрьму. Его перевели. И он тут же изнасиловал сокамерницу".

Еще одна ситуация из того же разряда - когда спорстмен-мужчина объявляет себя женщиной и таким образом побеждает. Женский спорт при таком раскладе вообще перестанет существовать, считает глава государства.

"Мама - это мама, отец - это отец", - подчеркнул Путин.

По его словам, "у всех народов РФ есть защита от такого мракобесия". И она продиктована традиционными конфессиями России, жители которой, уверен Путин, научились с уважением относиться к друг другу, к основам традиционной духовной культуры.

"Да пусть они там делают, что хотят, - сказал он о Западе. - Мы должны брать только прогрессивное, самое лучшее, что помогает развиваться".

Бороться с "мракобесием", укрепляя "иммунную систему защиты" от него, надо путем поддержки традиционных ценностей, заявил президент. Он напомнил, что уже говорил об этом не раз.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Общество Семья и дети Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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