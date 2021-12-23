Путин выступил адвокатом Деда Мороза

Президент Владимир Путин решил защитить Деда Мороза от судебного иска, а также рассказал о своих с ним отношениях.

Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза, который не выполнял его желания. Об этом на ежегодной пресс-конференции рассказали главе государства, и Владимир Путин заметил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза.

Президент напомнил, что этот добрый волшебник "исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Так что истец должен проанализировать свое поведение и так сможет найти, что мешает исполнению его желаний. Такая вот линия защиты.

Владимир Путин также поблагодарил Деда Мороза и народ России за свою должность и выразил надежду, что "Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но самое главное - осуществлением планов и всей страны, и каждого в отдельности гражданина".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.