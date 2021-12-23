Путин заявил рекордном уровне строительства в России в 2021 году

По словам главы государства, что в целом уровень спада экономики страны составил 3%. При этом восстановление произошло быстрее, чем в других странах.

"Наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями в экономике, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, даже если взять "двадцатку", - отметил Путин.

По его словам, рост ВВП по итогам года составит 4,6%, а промышленного производства - 5%.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.