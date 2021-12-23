Масштабная реконструкция МКАД подходит к завершению

Столица начала восстанавливать Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) как городскую, а не транзитную магистраль. По ней запрещен проезд фур без спецпропусков, и это значительно улучшило ситуацию с безопасностью на кольцевой магистрали.

Задача московских строителей - сделать МКАД максимально быстрой, современной и одновременно спокойной дорогой. Для этого реализуется масштабная программа реконструкции, которая заменит устаревшие развязки на современные.

"Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы, - сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов. - Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос".

Программа действует с 2011 года, за это время построили и реконструировали 18 развязок с общей протяженностью дорог более 150 километров. Строительство еще четырех крупных развязок должно завершиться в 2024 году. Речь идет о пересечениях кольца с Алтуфьевским шоссе и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также с улицами Верхние Поля и Капотня.

МКАД и Осташковское шоссе связаны классической "клеверной" развязкой. Поток из ближнего Подмосковья, въезжающий на кольцо каждое утро, фактически блокировал его. Теперь "клевер" меняется на направленные съезды.

Все развязки будут запускаться по мере готовности. Ожидается, что полностью реконструкция МКАД завершится в 2024 году

Один новый путь с шоссе на внешнюю сторону МКАД будет организован с помощью 480-метрового путепровода. Также будут реконструированы уже действующие съезды, построят несколько побочных подъездных дорог. Основной же эффект для разгрузки шоссе дадут две новые эстакады. По одной из них поток с радиальной магистрали из центра сможет уйти на внешнюю сторону кольца. По другой автомобилисты из области свернут на внутреннюю сторону МКАД. За счет боковых проездов вдоль круговой магистрали потоки больше не будут пересекаться. Все это должно упростить въезд в столицу для жителей Мытищ, Пушкина, Королева, Ивантеевки. Пропускная способность развязки, по предварительным расчетам, должна вырасти на 30 процентов.

Еще более капитально модернизируют развязку на Липецкой улице. Она ведет на трассу М4 "Дон", поэтому всегда предельно загружена. Как сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы, здесь построят и реконструируют почти 10 километров дорог, возведут семь путепроводов, тоннель. На Липецкой также внедрят автоматизированную систему управления движением. Она включает в себя детекторы транспорта, камеры высокой четкости. По сути, получится нейросеть, которая дает приоритет автобусам и моментально отреагирует на любые изменения дорожной ситуации, оповещая и городские службы, и водителей.

При этом участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе также реконструируют. Как и на всех новых развязках, здесь появятся переходно-скоростные полосы, построят боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД. С внешней стороны кольца появится съезд к деревне Ближние Прудищи Ленинского района Московской области.

Две новые эстакады должны упростить въезд в столицу для жителей подмосковных Мытищ, Пушкина, Королева, Ивантеевки

Уже в начале 2023 года планируют открыть развязку на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Благодаря ей пропускная способность участка МКАД вырастет на 20 процентов.

Сейчас там организован съезд "клеверного" типа, и он не справляется с нагрузкой. Для того чтобы увеличить пропускную способность участка, он будет заменен на развязку с разнонаправленными съездами.

Проектом предусмотрена организация бокового проезда вдоль внутренней стороны МКАД, строительство съезда на внешнюю сторону МКАД, реконструкция существующих съездов и путепровода через кольцевую дорогу. Также на местах примыкания к МКАД обустроят скоростные переходные полосы.

"Сейчас сооружаются опоры и пролетное строение путепровода через кольцо, - отметил заместитель мэра Андрей Бочкарев. - Общая строительная готовность объекта оценивается в 24 процента". В числе прочего на этом объекте построят и обновят семь съездов с развязки. Обустроят по одной-две полосы для движения в одну сторону. Реконструируют путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе. Появится по три полосы в каждую сторону и тротуар для пешеходов. Вдоль внутренней стороны МКАД построят боковой проезд по одной-две полосы для движения в одну сторону.

Пожалуй, самой долгожданной станет развязка на пересечении с улицей Верхние Поля. Здесь очень напряженный участок в плане трафика, потоки идут в огромный ТЦ "Садовод" и обратно. Проект довольно долго обсуждался и, наконец, в 2020 году был согласован. В этом проточном районе решено строить комплекс многоуровневых транспортных развязок. В рамках масштабного проекта будет реконструировано более 3,5 километра прямого хода "кольца" с устройством переходно-скоростных полос, а также строительство нескольких эстакад.

Для пешеходов создадут два надземных перехода: вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и через улицу Верхние Поля, а также пешеходный тоннель.

Надземный пешеходный переход вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД включает четыре схода, которые будут располагаться на двух сторонах улицы Верхние Поля, а также с внутренней и внешней сторон МКАД.

Одна из башен-сходов обеспечит пешеходную связь с ТЦ "Мега", также переход оборудуют лифтами. Пешеходный путепровод через улицу Верхние Поля будет иметь две башни-схода: у автобусной остановки по направлению в сторону МКАД рядом с ТЦ "Садовод" и у автобусной остановки по направлению в сторону центра города рядом с парком "Кузьминки".

Все развязки будут запускаться по мере готовности. Ожидается, что полностью реконструкция МКАД завершится в 2024 году.