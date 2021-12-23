На МКАД установят новые камеры с нейросетью

На ряде крупных магистралей Москвы, в том числе на МКАД, установят новую систему видеоаналитики с нейросетью, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

В общей сложности будет установлено 1,3 тысячи камер, которые будут отслеживать нестандартные ситуации. То есть штрафы с них "прилетать" не будут. Суть в том, что нейросеть способна распознать те или иные происшествия на магистралях. Например, пожары, аварии, поломки автомобилей. Разглядеть все точно помогает широкий диапазон действия камер и мощное увеличение.

Обо всех нестандартных ситуациях камеры "сообщат" в ситуационный центр ЦОДД, также будут оповещены экстренные службы. Кроме того, информацию немедленно передадут на экраны, расположенные над дорогами. Водители смогут заранее сбросить скорость или выбрать путь для объезда.