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23.12.2021 10:48
Рубрика: Транспорт

Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Как правильно оформить пропуск на въезд грузовика, сообщил в официальном Telegram-канале департамент транспорта Москвы.
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Для того, чтобы с 1 января 2022 года грузовику массой больше 3,5 тонны попасть в столицу, нужно оформить пропуск. Для этого необходимо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС). Затем зайти на сайт mos.ru в раздел "Транспорт", подраздел "Пропуска" и оформить пропуск.

До конца 2022 года заявители смогут получать пропуска без предоставления документов и сведений, которые подтверждают владение грузовиком, наличие мест для стоянки и прохождение техосмотра, в случае выбора зоны действия пропуска "МКАД". Также до 1 июля 2022 года упрощен порядок оформления ночных пропусков - перевозчикам нужно предоставить только СТС, данные водительского удостоверения и диагностической карты.

Кстати, благодаря введению с 1 июля 2021 года дневных ограничений для грузовиков свыше 3,5 тонны на 26% снизилось количество грузовиков в городе, на 25% сократилось число транзитных грузовиков. На 34% удалось снизить загрузку МКАД днем. Кроме того, на 72% снизилось число аварий с грузовиками свыше 12 тонн на МКАД.