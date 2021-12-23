Путин ответил на вопрос о том, где хотел бы жить

На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, в каком городе хотел бы жить. Глава государства выбрал родной Санкт-Петербург, однако добавил, что в России очень много комфортных для жизни городов.

Журналистка, задававшая вопрос, исключила из возможных мест проживания президента Москву и Санкт-Петербург. Президент обратил на это внимание, отметив, что "это тоже города России".

"В одном из них я родился, - напомнил Путин. - Прежде всего, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге".

Впрочем, есть и другие города - и малые, и большие, которые развиваются достаточно энергично, добавил президент. Он отметил, что прежде всего надо уделить внимание развитию малых городов.

"У нас и Юг очень хорошо развивается, - продолжил российский лидер. - Посмотрите, как прибрежная зона развивается, Крым".

В целом в России, считает он, очень много мест, "где человек может себя чувствовать комфортно".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.