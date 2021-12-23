В Москве после крупного ДТП с автобусом в больницу попали шесть человек

После крупной аварии с автобусом на северо-западе Москвы в больницу попали шесть человек.

Как уточняет Telegram-канал столичного управления ГИБДД, пятеро доставленных в стационар - пассажиры маршрутки, шестой - водитель Toyota. Ему стало плохо за рулем. В аварии он получил тяжелые травмы и до сих пор находится в стационаре. Пассажиров после осмотра отпустили домой, их здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что на улице Свободы Toyota выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с маршруткой частного перевозчика.