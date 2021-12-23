В октябре с.г. московские строители соединили две важные транспортные магистрали - Северо-Западную и Северо-Восточную хорды. Это важный этап в реализации масштабного проекта по организации скоростного бессветофорного движения по плотно заселенным жилым массивам столицы.

А начиналось масштабное строительство в начале XXI века, когда стало ясно, что имеющаяся дорожная сеть не справляется с возросшим потоком транспорта. Первоначально планировалось построить еще одно - Четвертое транспортное кольцо (ЧТК), которое пролегло бы между ТТК и МКАД. Работы начались в 2006 году со строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, который должен был в 30 раз сократить путь с Большой Академической улицы в сторону улицы Народного Ополчения. Однако строительство шло непросто и завершилось только в 2015 году.

- Решение о строительстве было принято почти 10 лет назад, в принципиально других условиях, - говорил мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия тоннеля. - Уже в ходе строительства возникали многочисленные технические проблемы, а также проблемы из-за недобросовестного поведения руководителей подрядчика. Тем не менее мы достроили этот объект, а также нашли для него место в новой транспортной схеме города. Алабяно-Балтийский тоннель станет частью Северо-Западной хорды.

Перед фактом начала строительства ЧТК новое руководство города было поставлено в 2010 году. Но тщательный анализ показал, что его продолжение будет слишком накладным для городской казны. Тогда и было принято решение заменить кольцо хордовыми магистралями, которые в большей части пройдут по действующей улично-дорожной сети и, следовательно, обойдутся дешевле. Строительство хордовой системы и стало ключевым проектом развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Магистрали соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК. Эксперты признали хордовую систему на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.

Масштабы уже проведенных и еще предстоящих работ огромны. Так, при строительстве только одной Северо-Западной хорды (СЗХ) было возведено 17 эстакад и 5 мостов общей протяженностью более 2,2 километра, 8 тоннелей суммарной протяженностью свыше 5,6 километра, 18 подземных пешеходных переходов, 11 надземных и один пешеходный мост. В том числе было построено три уникальных искусственных сооружения: Алабяно-Балтийский тоннель, тоннель винчестерного типа на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина и балочный мост через шлюз N 9 Канала им. Москвы. Эти смелые инженерные решения необходимо было принять для реализации проектов в плотной городской застройке. Так, Алабяно-Балтийский - это единственный в мире тоннель, который проходит под действующими транспортными артериями - Ленинградским проспектом, Волоколамским и Ленинградским тоннелями и Замоскворецкой линией метро, причем его строительство велось без остановки движения.

Строительство хордовой системы стало ключевым проектом развития дорожно-транспортного каркаса столицы

Уникальность второго тоннеля длиной 786 метров состоит в том, что встречные потоки машин на протяжении почти 100 метров движутся друг над другом. Аналогов ему нет не только в Москве, но и в России.

Уникальное решение было разработано и при строительстве моста через шлюз N 9 канала. Вначале его предлагали строить вантовым - подвесные конструкции-ванты должны были удерживать самый длинный пролет в 206 метров. Но для снижения стоимости проекта была поставлена задача спроектировать балочный мост. Установка 206-метрового пролета без дополнительных опор - это уникальная по сложности задача. Но проектировщики и строители нашли выход: с двух берегов начали строить два парящих моста, как знаменитый теперь уже мост в Зарядье, а затем соединили их над водой канала. Боковые массивные пролеты собирались на берегу и стали противовесом для центрального пролета, который был установлен при помощи уникальных 750-тонных кранов.

Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) протяженностью в 120 километров, на которых будет возведено 80 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход, планируется завершить в первом полугодии 2022 года. Она соединит между собой целый ряд крупных магистралей: трассу М-11 "Москва-Санкт-Петербург", восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также строящуюся скоростную автомобильную дорогу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань".

Не менее масштабно и строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ), которая свяжет такие магистрали, как шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также улицы Подольских Курсантов и Липецкая, Симферопольское шоссе и магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Хорда обеспечит транспортной связью 4 округа Москвы, в которых живет более 6 миллионов человек.

В общей сложности будет построено более 96 километров дорог - основной ход, съезды и реконструированные прилегающие улицы. Из них значительная часть пройдет по эстакадам и путепроводам - запланировано построить 55 искусственных сооружений. Например, недавно началась сборка металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

"На этом участке ведутся строительство и реконструкция 10,8 километра уже существующих дорог, строятся две эстакады и подземный пешеходный переход в районе дома N 41 на 1-й Курьяновской улице", - рассказал журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Переход здесь так же важен, как и дорога, ведь рядом строится один из стратегических московских транспортно-пересадочных узлов "Курьяново". Скоро к нему появится удобный подъезд на автомобиле.

Еще один важный участок ЮВХ - уникальный путепровод тоннельного типа от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и разделен на правый и левый тоннели. Примечательно, что стартовавшее в октябре с.г. строительство будет идти при постоянном движении поездов по Павелецкому направлению МЖД, так как прервать скоростное сообщение между одним из центральных московских вокзалов и аэропортом Домодедово невозможно.

В рамках строительства Юго-Восточной хорды не только прокладываются новые дороги, но и реконструируются уже существующие. Один из таких примеров - перестройка Шоссейной улицы на четвертом участке магистрали. Улицу полностью интегрируют в состав хорды. Помимо этого, на участке ведутся работы по устройству основного хода будущей трассы и закончена реконструкция улицы Полбина. Всего здесь появится пять съездов и две эстакады, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. После завершения всех работ на участке, которое намечено на 2022 год, он станет органичной частью хорды и поможет разгрузить традиционно перегруженные участки улично-дорожной сети юго-восточного сектора столицы.

В состав новых скоростных бессветофорных хорд входит и Южная рокада. Первый ее участок - от МКАД до Варшавского шоссе - был введен в 2013 году, в ходе строительства было проложено 31,5 километра дорог, построено 8 искусственных сооружений, а также 11 внеуличных пешеходных переходов. Еще 5 участков Южной рокады строятся. В стадии строительства также находятся многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с шоссе и улицами южного сектора столицы.

Дорожное строительство в Москве не сворачивается даже в разгар пандемии - власти столицы не отказались ни от одного амбициозного проекта. Каждый год столичный cтройкомплекс сдает по 100 километров новых трасс, многие из которых проходят над территориями промзон и железнодорожными путями по эстакадам и путепроводам.

Все четыре строящиеся хорды сомкнутся в 2023 году - такую задачу ставит перед строителями мэр Москвы Сергей Собянин, напомнил на встрече с журналистами руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Это сложная задача. Но мы постараемся уложиться в срок. Недавнее соединение Северо-Восточной и Северо-Западной хорд уже дало возможность проехать по бессветофорному участку с запада до Некрасовки", - сказал Загрутдинов.