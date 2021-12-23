В Москве в ДТП с автобусом ранены 10 человек

В крупном ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы ранены 10 человек, сообщает Telegram-канал городской автоинспекции.
По данным ГИБДД, авария произошла в 18.05 у дома №80 на улице Свободы. Водителю Toyota Land Cruiser, вероятно, стало плохо за рулем, он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. По информации департамента транспорта Москвы, маршрутка принадлежит частному перевозчику.
Травмы получил водитель иномарки и девять пассажиров автобуса. У них диагностированы переломы и ушибы. В обстоятельствах ДТП продолжает разбираться полиция.
В Москве произошло крупное ДТП на улице Свободы. Там столкнулись пассажирская газель и внедорожник.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 23, 2021
По нашим данным, пострадали 8 человек, их госпитализировали. Еще четверых осматривают медики. pic.twitter.com/9j7wHhf7d4