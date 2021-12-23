В Москве в ДТП с автобусом ранены 10 человек

В крупном ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы ранены 10 человек, сообщает Telegram-канал городской автоинспекции.

По данным ГИБДД, авария произошла в 18.05 у дома №80 на улице Свободы. Водителю Toyota Land Cruiser, вероятно, стало плохо за рулем, он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. По информации департамента транспорта Москвы, маршрутка принадлежит частному перевозчику.

Травмы получил водитель иномарки и девять пассажиров автобуса. У них диагностированы переломы и ушибы. В обстоятельствах ДТП продолжает разбираться полиция.