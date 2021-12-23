В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость

Стоимость загородной недвижимости в Московской области в 2022 году может снизиться на 15-20 процентов. Такой прогноз озвучили специалисты компании "ИНКОМ-Недвижимость", проанализировав тенденции рынка.

Во многом прогноз обусловлен падением спроса. В 2020 году условия на рынке диктовали продавцы, стоимость лотов была существенно завышена. Сейчас ажиотаж удаленки спал, и условия на рынке поменялись.

Как отмечают в "ИНКОМ-Недвижимость", в поселках с действующими коммуникациями, развитой коммерческой, социальной инфраструктурой и качественными дорогами спрос на готовые дома сохранится, но в первом полугодии 2022 года цены еще будет диктовать покупатель.

В таких условиях, считают аналитики, существенно может снизиться стоимость недвижимости в населенных пунктах с неразвитой инфраструктурой. Покупатели, готовые капитально вложиться в такую "загородку", имеют все шансы сэкономить 15-20 процентов по сравнению с сегодняшними ценами.