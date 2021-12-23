Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Бабкин 
12:03 23.12.2021

В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Стоимость загородной недвижимости в Московской области в 2022 году может снизиться на 15-20 процентов. Такой прогноз озвучили специалисты компании "ИНКОМ-Недвижимость", проанализировав тенденции рынка.

Фото: Photoxpress
Покупателей загородной недвижимости защитят от недобросовестных строителей

Во многом прогноз обусловлен падением спроса. В 2020 году условия на рынке диктовали продавцы, стоимость лотов была существенно завышена. Сейчас ажиотаж удаленки спал, и условия на рынке поменялись.

Как отмечают в "ИНКОМ-Недвижимость", в поселках с действующими коммуникациями, развитой коммерческой, социальной инфраструктурой и качественными дорогами спрос на готовые дома сохранится, но в первом полугодии 2022 года цены еще будет диктовать покупатель.

В таких условиях, считают аналитики, существенно может снизиться стоимость недвижимости в населенных пунктах с неразвитой инфраструктурой. Покупатели, готовые капитально вложиться в такую "загородку", имеют все шансы сэкономить 15-20 процентов по сравнению с сегодняшними ценами.

Сейчас читают

ЖКХ
08:33

ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен

ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен

Регионы России получили право самостоятельно определять максимальный объем потребления электроэнергии по льготному тарифу для населения. Как сообщили "РГ" в ФАС, тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учетом прогноза и существующих мер соцподдержки граждан

Жилая недвижимость
20.12.2021

Дольщикам домов у аэропорта Внуково начали выдавать ключи

Дольщикам домов у аэропорта Внуково начали выдавать ключи

Дольщикам ЖК "Филатов луг" начали выдавать ключи от квартир. Комплекс должен был быть сдан около двух лет назад, но ввод в эксплуатацию был задержан из-за заявления Росавиации о том, что дома могут негативно повлиять на безопасность движения самолетов аэропорта Внуково

ЖКХ
15.12.2021

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Рост тарифов на услуги ЖКХ заставил граждан, живущих в многоквартирных домах, задуматься о сдаче в аренду общего домового имущества. Однако далеко не все собственники знают, как это сделать. Адвокат Олег Сухов рассказал, как и сколько жильцы могут заработать