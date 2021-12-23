Министр Чекунков объяснил, почему во Владивостоке дорогое жилье

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков объяснил, почему во Владивостоке одни из самых высоких цен за квадратный метр в России. Как заявил глава ведомства в эфире телеканала "Россия-24", дело в выгодном положении города и природе.

"Владивосток находится на широте Сочи. Но в отличие от Сочи долететь до любого мегаполиса Азии - Токио, Сеула, Гонконга - занимает 1,5-2,5 часа. На самом деле это очень комфортное и приятное место для жизни. С потрясающей природой. С национальными парками. Поэтому спрос жителей со всего Дальнего Востока на жилье именно в Приморье, действительно, очень высокий", - пояснил министр.

По его словам, в настоящее время стоимость жилья в Приморье достигает 116 тысяч рублей за квадратный метр.

Вопрос о дорогом жилье во Владивостоке на пресс-конференции с Владимиром Путиным подняла журналистка из Приморья. По ее мнению, одной из причин подорожания стала льготная ипотека. В ответ президент заметил, что льготная ипотека приводит не только к подорожанию, но и к улучшению условий жизни многих семей.