На обвиняемого в контрабанде сахалинского бизнесмена завели новое дело

Уголовное дело об отмывании денег возбудили в отношении сахалинского предпринимателя, которого ранее обвинили в контрабанде живого краба из России в Японию, Корею и Китай.

По предварительным данным, нелегальные перевозки деликатеса за границу осуществлялись с 2014 по 2016 годы. В документах указывалась недостоверная стоимость продукта, и разница между этой ценой и реальной оседала на счетах офшоров. При этом, как стало известно в ходе расследования дела о контрабанде, часть "заработанных" денег - 193 миллиона рублей - в 2017 году использовалась для покупки имущества и активов юридического лица из Хабаровского края, осуществляющего деятельность в сфере рыболовства.

"Таким образом, полученные средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Надзирающий прокурор признал законным возбуждение нового уголовного дела.