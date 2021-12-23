На Востоке России резко активизировалось строительство медучреждений

В амурской Тынде открыли после серьезного ремонта бамовскую больницу. Старт работе учреждения дала по телемосту спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Между тем это далеко не единственное яркое событие в сегодняшней ленте "инфраструктурно-медицинских" новостей Дальнего Востока. Тренд весьма позитивен: регионы один за другим получают оснащенные современным оборудованием больницы, поликлиники и профильные центры. О важнейших проектах в этой сфере и источниках их финансирования узнал корреспондент "РГ".

Легенды БАМа

Отремонтировать больницу в Тынде поручила, кстати, тоже Валентина Матвиенко. В 2019 году, когда в стране отмечалось 45-летие старта сооружения БАМа, в верхней палате парламента выступил Герой Соцтруда Иван Варшавский. Именно его бригада вместе с командой недавно ушедшего из жизни другого легендарного строителя Александра Бондаря в 1984 году соединила "золотым звеном" рельсы, открыв сквозное движение по магистрали. Иван Варшавский рассказал сенаторам о проблемах Тынды и, в частности, о плачевном состоянии городской больницы. Валентина Матвиенко пообещала взять ситуацию под личный контроль. Из федерального бюджета на капремонт выделили 181 миллион рублей, а общая стоимость работ на объекте составила 249 миллионов. Через два года больница полностью преобразилась, став одним из лучших и наиболее оснащенных медучреждений Амурской области.

- Я поздравляю вас со знаменательным событием. И теперь мы уверены: все жители города будут получать качественную медицинскую помощь, сохранять свое здоровье, - сказала Валентина Матвиенко.

В учреждении развернуто 200 коек круглосуточного пребывания, есть травматологический центр. Медпомощь окажут не только жителям города, но и тем, кого доставят из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, а также из Якутии.

- Я рада, что наше бамовское здравоохранение вышло на принципиально другой уровень. В больнице установлено оборудование по последнему слову науки и техники, - отметила мэр Тынды Марина Михайлова. - Я думаю, что жители Тынды теперь смогут сильно сэкономить на обследованиях и лечении. Им не придется лишний раз ездить в областной центр - Благовещенск. И, что важно, бамовцам отныне доступна ранняя диагностика.

Кстати, в этом году в Амурской области "реконструкцией медицины" занимаются как никогда много. В частности, на днях завершили ремонт в амбулатории села Волково, которая входит в Амурскую областную клиническую больницу. Она заработает с января. В самой АОКБ в начале декабря закончили ремонт ожогового отделения, на который из региональной казны было выделено 36 миллионов рублей, идут ремонты в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии.

Миллиард на диспансер

В Магадане сдали после реконструкции областной онкологический диспансер. Работы выполнял холдинг "Швабе" Гос­корпорации "Ростех" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и госпрограммы "Развитие здравоохранения в Магаданской области". Двери для пациентов обновленный диспансер откроет в январе 2022 года. Клиника оснащена по последнему слову техники. По сообщению Ростеха, объем инвестиций в проект превысил миллиард рублей.

- Это событие означает новые возможности для здравоохранения региона. Ежегодно около тысячи пациентов смогут получать в клинике различные виды высокотехнологичной медицинской помощи, здесь будут проводить порядка 200 сложнейших операций, - подчеркнул губернатор Магаданской области Сергей Носов.

С опережением

На Камчатке, кажется, начинает рассеиваться туман над сроками сдачи краевой больницы. Напомним, действующее лечебное учреждение располагается в девяти корпусах 1950-1970 годов "выпуска".

Износ их превышает 70 процентов - и этим все сказано. История строительства нового здания длится уже много лет (техническая документация была подготовлена еще в 2011-м). Из федерального бюджета на эти цели исправно выделялись деньги, но из-за их неиспользования сроки сдвигались все дальше и дальше. Больницу даже начали было сооружать - но за стадию фундамента и каркаса не перевалили.

На проблему долгостроя обратили самое пристальное внимание федеральные власти. Последнее предупреждение последовало в середине декабря от вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

- Давалось много обещаний. Губернатор должен лично контролировать стройку. А для профильного заместителя губернатора дата ввода больницы должна стать подтверждением или отсутствием подтверждения полномочий на дальнейший период, - подчеркнул Трутнев.

Напомним, работы возобновлены в 2021 году. На первый этап направят 6,9 миллиарда рублей. Предполагается, что он будет завершен до конца 2023 года. Техническая готовность объекта пока невелика - 16 процентов. Кстати, губернатор Владимир Солодов инициировал возможность переноса финансирования второго этапа на более ранние сроки.

- Нам будут выделены достаточно серьезные средства - 5,6 миллиарда рублей. Я обращался с этим вопросом к президенту Российской Федерации и получил принципиальную поддержку. Логика очень проста: сейчас развернут строительный городок, перебазирована техника, на объекте работают 270 человек, после нового года планируется в два раза увеличить количество строителей - до 450-500. Это означает, что если сейчас "запараллелить" работы, то полное завершение двух этапов будет возможно на два года раньше, в конце 2023-го.

Новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек.

Ядерная медицина

В Улан-Удэ строится Центр ядерной медицины. Это проект резидента ТОР "Бурятия", который реализуется в рамках государственно-частного партнерства с правительством республики. Ближайшие к Бурятии подобные медцентры находятся в Красноярске и Хабаровске. Появление такого объекта позволяет на самых ранних стадиях выявлять онкологические болезни и лечить их, не доводя до тяжелых последствий. Здесь также смогут эффективно диагностировать сосудистые заболевания. Учреждение будет принимать пациентов со всего Дальнего Востока. Его проектная мощность составит более 7,3 тысячи исследований в год, около 5,5 тысячи из них станут проводить бесплатно.

- Создается второй крупный ядерный центр на Дальнем Востоке. Совершенно очевидно, он будет иметь значение не только для тех людей, которым требуется такая медицинская помощь в Улан-Удэ и Бурятии, но и для жителей других регионов, - отметил Юрий Трутнев.