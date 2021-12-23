Прокуратура Республики Бурятия начала проверку по факту аварии на ТЭЦ

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. На место ЧП выехали прокурор республики его и заместитель.

"Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, пожар на ТЭЦ-1 возник ранним утром 23 декабря, после короткого замыкания кабельных линий. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пострадавших нет. Пожар привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов.

В Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются.