Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии

В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина корреспондент бурятского издания "Тивиком" Ася Касьянова рассказала о плохом состоянии инфекционной больницы в Улан-Удэ.

"Она рассчитана на небольшое количество мест, особенно в период пандемии проблема обострилась", - рассказала девушка.

Журналистка отметила, что больницу необходимо переместить в новое здание, но на это нет денег в бюджете Бурятии.

"Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить. Правильно вас начальство настроило, чтобы вы задали этот вопрос" - ответил Владимир Путин.

Президент пообещал, что разберется в проблеме и посмотрит, каким образом ее можно решить.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.