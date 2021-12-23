Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Новости

Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана 15:09
Путин назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси 15:04
Путин высказался о создании центра экзопротезирования в Волгограде 14:52
Путин выступил адвокатом Деда Мороза 14:48
В Томске обвиняемого в поджоге "Ленты" заключили под стражу 14:46
На военных полигонах стали использовать современные мишени 14:41
Путин призвал менять отношение к мусороперерабатывающим заводам 14:27
Путин объяснил, почему "Газпром" прекратил поставки через "Ямал - Европу" 14:25
Оправданный экс-глава Раменского района вернется на скамью подсудимых 14:21
Путин: Россия кажется Западу слишком большой, этим объясняется давление 14:20
Цены на газ в Европе снизились более чем на 20% 14:03
Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь 13:59
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе 13:36
Путин объяснил высокую смертность от коронавируса 13:32
Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт 13:31
Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене 13:21
Путин назвал число повторно заболевших коронавирусом - один процент 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 15:39
Рубрика: Власть

Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Текст: Александр Филимоненко
На большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 в столице Республики Бурятия.

Журналистка рассказала, что почти половина города Улан-Удэ осталась без горячей воды и отопления. Уже известно, что предстоит большой ремонт теплоэнергоцентрали. Руководство региона просит посодействовать решению проблемы.

Фото: Зорикто Дагбаев/ТАСС
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня

Владимир Путин пообещал после окончания пресс-конференции выяснить, что происходит на объекте и чем можно помочь.

Напомним, ночью 23 декабря на ТЭЦ №1 ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание силовых проводов с возгоранием в кабельном отсеке, питающем щит управления. Из-за пожара отключились четыре отопительных котла и два турбогенератора. В это время в городе температура воздуха составляла минус 30 градусов.

К вечеру 23 декабря энергетики запустили в работу котел № 2, третий по счету, переведя часть нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. В теплосети держится температура 50-55 градусов (на момент аварии она составляла 70 градусов). Отключенных от отопления жилых домов в столице Бурятии нет.

В восстановительных работах на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 задействовано около 100 человек. Ремонт будут вести круглосуточно.

- Планируем полностью восстановить параметры ТЭЦ-1 в субботу. Будут работать шесть из семи котлов. Для поддержания параметров, тех, которые сейчас необходимы для теплосети, этого достаточно. Сейчас работают три котла. В дома, где горячую воду отключили, я надеюсь, мы послезавтра частично сможем ее подать. В соответствии с постановлением правительства перерасчет жильцам обязательно произведем, - сообщил первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-14" Юрий Дорфман.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
Путин - о том, когда Россия выйдет на необходимый уровень коллективного иммунитета
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими