Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Журналистка рассказала, что почти половина города Улан-Удэ осталась без горячей воды и отопления. Уже известно, что предстоит большой ремонт теплоэнергоцентрали. Руководство региона просит посодействовать решению проблемы.

Владимир Путин пообещал после окончания пресс-конференции выяснить, что происходит на объекте и чем можно помочь.

Напомним, ночью 23 декабря на ТЭЦ №1 ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание силовых проводов с возгоранием в кабельном отсеке, питающем щит управления. Из-за пожара отключились четыре отопительных котла и два турбогенератора. В это время в городе температура воздуха составляла минус 30 градусов.

К вечеру 23 декабря энергетики запустили в работу котел № 2, третий по счету, переведя часть нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. В теплосети держится температура 50-55 градусов (на момент аварии она составляла 70 градусов). Отключенных от отопления жилых домов в столице Бурятии нет.

В восстановительных работах на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 задействовано около 100 человек. Ремонт будут вести круглосуточно.

- Планируем полностью восстановить параметры ТЭЦ-1 в субботу. Будут работать шесть из семи котлов. Для поддержания параметров, тех, которые сейчас необходимы для теплосети, этого достаточно. Сейчас работают три котла. В дома, где горячую воду отключили, я надеюсь, мы послезавтра частично сможем ее подать. В соответствии с постановлением правительства перерасчет жильцам обязательно произведем, - сообщил первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-14" Юрий Дорфман.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.