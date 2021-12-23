Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что планы объявить озеро Байкал особой федеральной территорией не обсуждались.

Так он ответил на вопрос журналистки из Бурятии, которая высказала переживания местных жителей: если Байкал перейдет в федеральное ведение, у них могут возникнуть такие же сложности, как и в случае с Тункинским национальным парком. Там люди испытывают проблемы с тем, чтобы установить свои права на землю, урегулировать вопросы жизнедеятельности.

"Дальше от людей озеро не станет. Вопрос лишь в том, чтобы помочь сохранить Байкал и помочь людям, которые там живут", - сказал президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.