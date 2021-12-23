СК возбудил дело после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

В Улан-Удэ следователи выясняют обстоятельства аварийной остановки работы отопительных котлов ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Бурятии. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В ведомстве уточнили, что ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали №1"ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в момент, когда в городе температура воздуха опустилась до минус 30 градусов.

"По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской ТЭЦ №1, в результате чего причинен крупный ущерб - свыше одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа, фиксируются следы аварии, изымается документация, проводится комплекс процессуальных мероприятий для установления полной картины происшествия и конкретных виновных лиц, ведется сбор доказательственной базы.