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23.12.2021 06:39
Рубрика: Происшествия

В Улан-Удэ из-за ЧП на ТЭЦ под отключение от тепла попала тысяча домов

Текст: Александр Филимоненко

Около тысячи домов в Улан-Удэ могут остаться без тепла из-за пожара на ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Шутенков за заседании оперштаба.

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- На случай самой неблагоприятной ситуации определяем места под пункты временного размещения - под отключение попадают около 1000 домов. Затронуло в основном Железнодорожный район, кроме Загорска, там свои котельные работают, и центральную часть Советского района, - заявил Игорь Шутенков.

Закрыты 19 детсадов Железнодорожного района. В поликлиниках перестанут принимать пациентов, если в помещениях начнет снижаться температура. В железнодорожной больнице больных с несложными диагнозами выпишут либо переведут в другие стационары.

В Октябрьском районе под отключение попали 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы. Идет мониторинг параметров теплоносителя в помещениях.

По словам мэра, планируется организовать запуск остановленных котлов ТЭЦ-1 в течение шести-семи часов.

В Улан-Удэ открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с ЧС. Всю информацию по отключению тепло- и водоснабжения можно получить по телефонам Единой дежурной диспетчерской службы города: (3012) 21-36-65, 21-29-72.

Напомним, пожар на ТЭЦ-1 возник ранним утром 23 декабря, после короткого замыкания кабельных линий. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пострадавших нет. В Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня.

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