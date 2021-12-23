В Улан-Удэ на пониженный режим теплоснабжения перевели почти 800 домов

После пожара на ТЭЦ-1 жилые дома в Улан-Удэ от отопления не отключались, но почти 800 зданий переведены на сниженные параметры теплоснабжения, сообщила пресс-служба компании "ТГК-14", которой принадлежит аварийная теплоэлектроцентраль.

"Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

На ТЭЦ-1 восстановительными работами занимаются порядка ста человек. Максимальные нагрузки сетевого расхода переведены на городскую ТЭЦ-2. Температура воды на подаче 57 градусов, у "обратки" - 51.

Напомним, пожар на ТЭЦ-1 возник ранним утром 23 декабря, после короткого замыкания кабельных линий. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пострадавших нет. В Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Прокуратура республики начала проверку по факту аварии на ТЭЦ.

В городе открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Всю информацию по тепло- и водоснабжения можно получить по телефонам Единой дежурной диспетчерской службы города: (3012) 21-36-65, 21-29-72.