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23.12.2021 05:29
Рубрика: Культура

В Забайкалье создали интерактивную карту новогодних концертов

Текст: Сергей Набивачев

В Забайкальском крае разработали интерактивную карту-календарь новогодних событий. Благодаря ей, каждый житель или гость региона может посмотреть, где стоит провести время в период новогодних каникул.

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По слова министра культуры региона Ирины Левкович, сайт содержит информацию о концертах и театрализованных представлениях, которые будут показывать государственные, муниципальные и частные учреждения культуры.

- Наша задача - создать вовлеченность в организованный активный отдых забайкальцев. Портал объединяет всю плоскость культурных точек. На сайте можно найти также спортивные площадки, лыжные трассы, горки, катки, елочные базары. Каждый найдет себе событие по душе", - сказала Ирина Левкович.

На интерактивной карте можно отсортировать мероприятия по датам, неделям, месяцам. Кроме того портал может напомнить о приглянувшемся мероприятии.

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