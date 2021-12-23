Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть

В Саратовской области пятилетняя девочка, которую нашли в овраге без сознания, перенесла клиническую смерть.

Об этом рассказала в своем Instagram уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. По словам омбудсмена, ее "откачали" в реанимации скорой помощи областной детской больницы.

- Врачи делают невозможное... Помолитесь за малышку, - написала Загородняя.

Пятилетнюю девочку нашла в овраге рядом с селом Прокудино соседка. По версии следствия, сначала мать девочки душила своих детей шарфом, а затем оставила их на морозе без верхней одежды. Восьмилетний брат девочки погиб.