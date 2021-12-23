Против матери найденных в овраге под Саратовом детей возбудили дело

В отношении матери маленьких детей, которых в среду нашли в овраге рядом с селом Прокудино в Саратовской области, возбудили уголовное дело. Следствие считает, что женщина убила своего сына и пыталась убить дочь.

Областное управление СК возбудило в отношении 43-летней жительницы Аткарского района Саратовской области уголовное дело по признакам убийства малолетнего ребенка с особой жестокостью и покушению на убийство.

По версии следствия, женщина задушила шарфом сына и дочь, а затем вынесла их на улицу и оставила в соседнем овраге на морозе.

Как уже сообщала "РГ", днем в среду прохожая заметила в овраге двух маленьких детей без верхней одежды. К приезду скорой помощи мальчик 8 лет скончался. Его пятилетнюю сестру госпитализировали сначала в местную больницу, потом санавиацией доставили в Саратов. Сейчас как говорят в областном министерстве здравоохранения, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции в этот же день задержали мать детей, она уехала из села, нашли ее в городе Энгельсе.

- Следователем СК подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - информирует пресс-служба ведомства.

Ранее женщина рассказала журналистам по телефону, что в доме якобы сломался котел газового отопления. Она пыталась отогреть детей одеялами, а когда это не получилось, вынесла их на улицу.

В районной администрации сообщили, что на учете как неблагополучная семья не состояла.