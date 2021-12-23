Путин постарается приехать на празднование 450-летия Уфы

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции пообещал, что постарается приехать на празднование 450-летия Уфы в 2024 году и подумать о выделении дополнительных средств к юбилею на строительство новых социальных объектов.

Задал вопрос президенту корреспондент из Уфы. Владимир Путин поблагодарил его за приглашение на празднование и сказал:

- Постараюсь приехать. Уфа - замечательное место, в Поволжье - одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была и остается одним из центров исламского мира в России. Мы не случайно выпустили с коллегами соответствующий документ по подготовке города к юбилею. С руководством республики определимся, что является приоритетным.

Что касается выделения дополнительных средств, то глава государства отметил, что можно использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, дорожную и социальную сферы, культуру.

- Просто правильно распределить или перераспределить, чтобы Уфа провела юбилей красиво, достойно, так как она этого заслуживает. Но можно подумать и о дополнительных ресурсах. Мы решим это с коллегами из республики, - подытожил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.