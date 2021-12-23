Чиновники минздрава Приангарья нарушили права детей-инвалидов

Следственный комитет возбудил по материалам прокурорской проверки уголовное дело против сотрудников министерства здравоохранения Иркутской области. Чиновников подозревают в халатности и нарушении прав больных детей, сообщили в региональном главке СК РФ.

Сотрудники прокуратуры установили, что в 2020-2021 гадах врачебная комиссия признала четверых детей-инвалидов нуждающимися в фармацевтических препаратах и лечении в рамках программы государственных гарантий о бесплатной медпомощи. Однако региональный минздрав не закупил своевременно эти жизненно необходимые лекарства и медицинские устройства, рассказали в надзорном ведомстве. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о ненадлежащем обеспечении лекарствами детей с генетическим заболеванием муковисцидоз. По информации СК, они не в полном объеме получали препарат из-за его отсутствия в аптеках Иркутской области. Следователи провели обыски в региональном министерстве здравоохранения, изъяли интересующие их документы. Проводятся допросы чиновников минздрава.