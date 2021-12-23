Чиновники минздрава Приангарья нарушили права детей-инвалидов

Новости

Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ 04:35
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 03:50
Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22.12.2021
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22.12.2021
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22.12.2021
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22.12.2021
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 22.12.2021
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 22.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 05:20
Рубрика: Происшествия

Чиновники минздрава Приангарья нарушили права детей-инвалидов

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил по материалам прокурорской проверки уголовное дело против сотрудников министерства здравоохранения Иркутской области. Чиновников подозревают в халатности и нарушении прав больных детей, сообщили в региональном главке СК РФ.

После смерти 10-летней нижегородки с муковисцидозом завели дело

Сотрудники прокуратуры установили, что в 2020-2021 гадах врачебная комиссия признала четверых детей-инвалидов нуждающимися в фармацевтических препаратах и лечении в рамках программы государственных гарантий о бесплатной медпомощи. Однако региональный минздрав не закупил своевременно эти жизненно необходимые лекарства и медицинские устройства, рассказали в надзорном ведомстве. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о ненадлежащем обеспечении лекарствами детей с генетическим заболеванием муковисцидоз. По информации СК, они не в полном объеме получали препарат из-за его отсутствия в аптеках Иркутской области. Следователи провели обыски в региональном министерстве здравоохранения, изъяли интересующие их документы. Проводятся допросы чиновников минздрава.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов