Дома для сирот строят рядом с хранилищем аммиака

В Ангарске продолжают строить дома для сирот в ста метрах от аммиачной базы, где хранится 40 тонн ядовитого газа.

После громких публикаций в "Российской газете" Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области провело масштабную проверку и установило, что прославившийся на всю страну 251-й квартал построили там, где жилье вообще не должно находиться. Об этом заявил глава ведомства Анатолий Ситников.

Но тогда почему жилые дома были приняты и сданы в эксплуатацию? Как оказалось, ответ содержит... генплан Ангарска. Документ этот, разработанный по инициативе мэра Сергея Петрова в 2015 году, вызвал уже на этапе обсуждения множество вопросов. Как со стороны общественности, так и у правительства Иркутской области, особенно у службы архитектуры, поскольку не соответствовал градостроительному законодательству.

Однако Дума Ангарского муниципального образования в 2016 году утвердила план большинством голосов. С тех пор инициативные ангарчане добиваются его отмены через суд.

Генплан - "набор абстрактных картинок и деклараций", рассказал "РГ" Алексей Жемчужников, председатель иркутской областной общественной организации "Центр социальных проектов и инициатив "Платформа диалога". И пояснил: "Зоны с особыми условиями использования, то есть санзоны предприятий, не очерчены. Поэтому жилые дома и аммиачная база стоят друг от друга в 50-100 метрах, хотя СанПиН требует дистанцию не менее полукилометра".

Это же подтвердил и юрист, представитель истцов в деле по генплану Ангарского городского округа Сергей Бутаков: "Невозможно установить, где санзоны находятся непосредственно на местности. Не описана их площадь. Содержащаяся в генплане карта напоминает простой рисунок, из которого ничего непонятно". По его словам, все изменения, вносимые в генплан, на карте не отображаются, они лишь заносятся в информационную систему, "данными из которой администрация Ангарского городского округа умело манипулирует".

Спасатели предложили обеспечить сирот противогазами на случай утечки аммиака

В народе 251-й квартал получил название "сиротского гетто" - дома там непригодны для жизни. И дело не только в опасном соседстве. Качество застройки тоже оставляет желать лучшего: в квартирах промерзают стены, от сырости отваливается штукатурка, ползет грибок. Проблема обсуждалась на майском совещании в правительстве региона, затем на июньской сессии в заксобрании области, но никаких решений принято не было. Единственное, с чем согласились парламентарии, - это предложение спасателей обеспечить жителей 251-го квартала противогазами. Как заявил представитель ведомства, "угроза утечки аммиака реальна, а последствия непредсказуемы".

Идею о расселении домов, построенных в нарушение правил безопасности, высказанную в ходе обсуждения, отвергла министр имущественных отношений региона Марина Быргазова. "Средства на обеспечение сирот жильем уже выделены, - заявила она. - Повторно выделять деньги министерство не планирует. Недовольные качеством жилья могут обратиться в суд".

Так родилось коллективное обращение в прокуратуру Ангарска, где люди просят остановить застройку квартала. А многодетная мать Алена Строева написала обращение в администрацию президента. В нем она просила признать их жилье аварийным. Ответ Строева получила из администрации Ангарска. В нем сообщалось, что при приемке домов в 251-м квартале "подтверждено качество строительства", сведения, что промбаза с аммиаком относится к опасным объектам, в администрации отсутствуют.

Официально

В ведомстве Александра Бастрыкина корреспонденту "РГ" заявили, что Следственный комитет уделяет особое внимание защите прав сирот. В сентябре 2021 года Александр Бастрыкин поручал руководителю СК по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о проверке информации о нарушении прав сирот в Ангарске. Дело в том, что, по данным СМИ, в том числе и "Российской газеты", жилье, построенное там по программам расселения сирот, не имеет своей теплосети и подключено к частной теплотрассе.

Этому факту следователи дают правовую оценку в рамках дела, возбужденного по статье "превышение должностных полномочий". Уже установлено, что в 2017 году чиновники администрации Ангарска необоснованно выдали индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию участка тепловой сети, на который он оформил право собственности. Эти действия нарушили права жителей многоквартирных домов в 251-м квартале Ангарска, ограничив их возможности получения тепла, и нанесли значительный ущерб бюджету Ангарска.

Следственные действия продолжаются и по уголовному делу, возбужденному по факту строительства этих домов вблизи аммиачной холодильной установки в 251-м квартале. По этому делу изъята документация, допрошен ряд должностных лиц, в том числе начальник управления архитектуры и градостроительства администрации АГО. Следователи тщательно разберутся во всех обстоятельствах и дадут правовую оценку каждому факту нарушения прав сирот.

Подготовила Наталья Козлова