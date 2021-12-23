Дома для сирот строят рядом с хранилищем аммиака

Новости

Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ 04:35
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 03:50
Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22.12.2021
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22.12.2021
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22.12.2021
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22.12.2021
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 22.12.2021
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 22.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 22.12.2021
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 03:33
Рубрика: Общество

Дома для сирот строят рядом с хранилищем аммиака

Текст: Ирина Полонская (Ангарск - Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
В Ангарске продолжают строить дома для сирот в ста метрах от аммиачной базы, где хранится 40 тонн ядовитого газа.

После громких публикаций в "Российской газете" Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области провело масштабную проверку и установило, что прославившийся на всю страну 251-й квартал построили там, где жилье вообще не должно находиться. Об этом заявил глава ведомства Анатолий Ситников.

Дом для сирот в Ангарске рискует на всю зиму остаться без отопления

Но тогда почему жилые дома были приняты и сданы в эксплуатацию? Как оказалось, ответ содержит... генплан Ангарска. Документ этот, разработанный по инициативе мэра Сергея Петрова в 2015 году, вызвал уже на этапе обсуждения множество вопросов. Как со стороны общественности, так и у правительства Иркутской области, особенно у службы архитектуры, поскольку не соответствовал градостроительному законодательству.

Однако Дума Ангарского муниципального образования в 2016 году утвердила план большинством голосов. С тех пор инициативные ангарчане добиваются его отмены через суд.

Генплан - "набор абстрактных картинок и деклараций", рассказал "РГ" Алексей Жемчужников, председатель иркутской областной общественной организации "Центр социальных проектов и инициатив "Платформа диалога". И пояснил: "Зоны с особыми условиями использования, то есть санзоны предприятий, не очерчены. Поэтому жилые дома и аммиачная база стоят друг от друга в 50-100 метрах, хотя СанПиН требует дистанцию не менее полукилометра".

Это же подтвердил и юрист, представитель истцов в деле по генплану Ангарского городского округа Сергей Бутаков: "Невозможно установить, где санзоны находятся непосредственно на местности. Не описана их площадь. Содержащаяся в генплане карта напоминает простой рисунок, из которого ничего непонятно". По его словам, все изменения, вносимые в генплан, на карте не отображаются, они лишь заносятся в информационную систему, "данными из которой администрация Ангарского городского округа умело манипулирует".

Спасатели предложили обеспечить сирот противогазами на случай утечки аммиака

В народе 251-й квартал получил название "сиротского гетто" - дома там непригодны для жизни. И дело не только в опасном соседстве. Качество застройки тоже оставляет желать лучшего: в квартирах промерзают стены, от сырости отваливается штукатурка, ползет грибок. Проблема обсуждалась на майском совещании в правительстве региона, затем на июньской сессии в заксобрании области, но никаких решений принято не было. Единственное, с чем согласились парламентарии, - это предложение спасателей обеспечить жителей 251-го квартала противогазами. Как заявил представитель ведомства, "угроза утечки аммиака реальна, а последствия непредсказуемы".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Кабмин утвердил постановление о проведении проекта по реабилитации детей-инвалидов

Идею о расселении домов, построенных в нарушение правил безопасности, высказанную в ходе обсуждения, отвергла министр имущественных отношений региона Марина Быргазова. "Средства на обеспечение сирот жильем уже выделены, - заявила она. - Повторно выделять деньги министерство не планирует. Недовольные качеством жилья могут обратиться в суд".

Так родилось коллективное обращение в прокуратуру Ангарска, где люди просят остановить застройку квартала. А многодетная мать Алена Строева написала обращение в администрацию президента. В нем она просила признать их жилье аварийным. Ответ Строева получила из администрации Ангарска. В нем сообщалось, что при приемке домов в 251-м квартале "подтверждено качество строительства", сведения, что промбаза с аммиаком относится к опасным объектам, в администрации отсутствуют.

Официально

В ведомстве Александра Бастрыкина корреспонденту "РГ" заявили, что Следственный комитет уделяет особое внимание защите прав сирот. В сентябре 2021 года Александр Бастрыкин поручал руководителю СК по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о проверке информации о нарушении прав сирот в Ангарске. Дело в том, что, по данным СМИ, в том числе и "Российской газеты", жилье, построенное там по программам расселения сирот, не имеет своей теплосети и подключено к частной теплотрассе.

Этому факту следователи дают правовую оценку в рамках дела, возбужденного по статье "превышение должностных полномочий". Уже установлено, что в 2017 году чиновники администрации Ангарска необоснованно выдали индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию участка тепловой сети, на который он оформил право собственности. Эти действия нарушили права жителей многоквартирных домов в 251-м квартале Ангарска, ограничив их возможности получения тепла, и нанесли значительный ущерб бюджету Ангарска.

Следственные действия продолжаются и по уголовному делу, возбужденному по факту строительства этих домов вблизи аммиачной холодильной установки в 251-м квартале. По этому делу изъята документация, допрошен ряд должностных лиц, в том числе начальник управления архитектуры и градостроительства администрации АГО. Следователи тщательно разберутся во всех обстоятельствах и дадут правовую оценку каждому факту нарушения прав сирот.

Подготовила Наталья Козлова

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год