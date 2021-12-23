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23.12.2021 19:27
Рубрика: Происшествия

На Алтае возбудили уголовное дело о халатности при поставках угля

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело о перебоях с поставками угля в Локтевском районе. Это произошло сразу после окончания большой пресс-конференции президента, на которой журналистка из Алтайского края обратила внимание Владимира Путина на высокие цены на уголь и дефицит твердого топлива в регионе.

Фото: Константин Завражин/РГ
Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае

Региональное следственное управление в конце ноября инициировало проверку по ситуации в Локтевском районе, где жители жаловались на то, что не могут приобрести уголь для отопления своих домов. Итогом этой проверки стало возбуждение уголовного дела по статье о халатности должностных лиц, которые не смогли организовать своевременную поставку угля в этот район.

- В ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2021 года в Локтевском районе были зафиксированы перебои с углем для населения, - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - И сегодня жители района не могут приобрести твердое топливо в достаточном количестве. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за теплоснабжение.

На пресс-конференции президент пообещал разобраться в ситуации с ростом цен и перебоями в поставках угля на Алтае.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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